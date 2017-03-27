Более 30 командиров боевиков планируют отстранить от должности за скрытые преступления - разведка

"По предварительным результатам работы комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ подготовлены материалы на более 30 офицеров для рассмотрения на аттестационных комиссиях по устранению их с должностей, понижение в воинском звании за скрытые преступления и правонарушения, совершенные ими лично или по их вине", - сказано в сообщении.

Кроме того, представителями комиссии в соединениях и частях 1-го, 2-го АК обнаружено на хранении большое количество неучтенной оружия и боеприпасов, которые были подготовлены для продажи гражданским лицам с целью собственного обогащения российских офицеров.

В частности, в 100-й отдельной мотострелковой бригаде (Донецк) 1-го АК отдельно сохранялось неучтенное стрелковое оружие, боеприпасы, в т.ч. крупнокалиберные пулеметы "Утес", подготовленные для продажи.

Как сообщал УНН, командиры боевиков увеличили срок пребывания на передовой.