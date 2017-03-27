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Більше 30 командирів бойовиків планують усунути з посад за приховані злочини — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Більше 30 командирів бойовиків планують усунути з посад за приховані злочини, скоєні ними особисто або з їхньої вини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“За попередніми результатами роботи комісії Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ підготовлено матеріали на більше як 30 офіцерів для розгляду на атестаційних комісіях щодо усунення їх з посад, пониження у військовому званні за приховані злочини та правопорушення, скоєні ними особисто або з їх вини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, представниками комісії у з’єднаннях і частинах 1-го, 2-го АК виявлено на зберіганні велику кількість необлікованої зброї і боєприпасів, які були підготовлені для продажу цивільним особам з метою власного збагачення російських офіцерів.

Зокрема, у 100-й окремій мотострілецькій бригаді (Донецьк) 1-го АК окремо зберігалась необлікована стрілецька зброя, боєприпаси, у т.ч. крупнокаліберні кулемети “Утёс” підготовлені для продажі.

Як повідомляв УНН, командири бойовиків збільшили термін перебування на передовій.

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