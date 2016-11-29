Более 250 единиц техники задействовали для уборки снега в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве для очистки улично-дорожной сети от снега задействовали 259 единиц техники. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
С 11:00 29 ноября предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" продолжают работы по очистке улично-дорожной сети от снега.
Так, в работе задействовали 259 единиц снегоуборочной техники, в частности 86 снегоочистительных машин, 100 солеразбрасывателей, 51 трактор со специальным оборудованием.
Также сообщается, что 51 бригада, в составе 383 работников, очищает от снега тротуары, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта.
Учитывая прогноз погоды и ожидаемое усиление снегопада, "Киевавтодор" настойчиво просит водителей не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.