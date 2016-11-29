Більше 250 одиниць техніки задіяно для прибирання снігу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві для очищення вулично-дорожньої мережі від снігу задіяно 259 одиниць техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
З 11:00 29 листопада підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” продовжують роботи з очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.
Так, до роботи задіяно 259 одиниць снігоприбиральної техніки, зокрема 86 снігоочисних машин, 100 солерозкидувачів, 51 трактор із спеціальним обладнанням.
Також повідомляється, що 51 бригада, у складі 383 працівників, очищає від снігу тротуари, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту.
Враховуючи прогноз погоди та очікуване посилення снігопаду, “Київавтодор” наполегливо просить водіїв не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.