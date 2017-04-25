Более 20 человек погибли в столкновении автобуса и цистерны в Кении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14763 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75142 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138328 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110303 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112332 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109781 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103056 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Более 20 человек погибли в столкновении автобуса и цистерны в Кении

Более 20 человек погибли в столкновении автобуса и цистерны в Кении

Киев  •  УНН

 • 10319 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В результате столкновения пассажирского автобуса и цистерны с растительным маслом погибли 24 человека на главной магистрали, соединяющей столицу Кении, Найроби, и портовый город Момбаса. Об этом во вторник сообщила полиция страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Авария произошла в районе Кибвези около полуночи по местному времени в понедельник, когда водитель автобуса пытался обогнать другой автомобиль, но столкнулся с автоцистерной, что ехала на встречу, сообщил начальник полиции Кибвези Леонард Кимайо.

"Двадцать взрослых и трое детей погибли на месте, в то время как один взрослый умер позже в больнице", - сказал он.

Автобус направлялся в Момбасу с Найроби. В полиции сообщили, что большинство пассажиров были семьей, которая возвращалась с пасхальных праздников, и студентами, которые готовились к обучению после праздников.

Еще 19 человек получили ранения.

В полиции сказали, что количество погибших может возрасти.

Напомним, три человека погибли в результате опрокидывания грузовика в Китае.

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