Более 20 человек погибли в столкновении автобуса и цистерны в Кении

Авария произошла в районе Кибвези около полуночи по местному времени в понедельник, когда водитель автобуса пытался обогнать другой автомобиль, но столкнулся с автоцистерной, что ехала на встречу, сообщил начальник полиции Кибвези Леонард Кимайо.

"Двадцать взрослых и трое детей погибли на месте, в то время как один взрослый умер позже в больнице", - сказал он.

Автобус направлялся в Момбасу с Найроби. В полиции сообщили, что большинство пассажиров были семьей, которая возвращалась с пасхальных праздников, и студентами, которые готовились к обучению после праздников.

Еще 19 человек получили ранения.

В полиции сказали, что количество погибших может возрасти.

Напомним, три человека погибли в результате опрокидывания грузовика в Китае.