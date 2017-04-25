Более 20 человек погибли в столкновении автобуса и цистерны в Кении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В результате столкновения пассажирского автобуса и цистерны с растительным маслом погибли 24 человека на главной магистрали, соединяющей столицу Кении, Найроби, и портовый город Момбаса. Об этом во вторник сообщила полиция страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Авария произошла в районе Кибвези около полуночи по местному времени в понедельник, когда водитель автобуса пытался обогнать другой автомобиль, но столкнулся с автоцистерной, что ехала на встречу, сообщил начальник полиции Кибвези Леонард Кимайо.
"Двадцать взрослых и трое детей погибли на месте, в то время как один взрослый умер позже в больнице", - сказал он.
Автобус направлялся в Момбасу с Найроби. В полиции сообщили, что большинство пассажиров были семьей, которая возвращалась с пасхальных праздников, и студентами, которые готовились к обучению после праздников.
Еще 19 человек получили ранения.
В полиции сказали, что количество погибших может возрасти.
Напомним, три человека погибли в результате опрокидывания грузовика в Китае.