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Більше 20 людей загинули у зіткненні автобуса і цистерни в Кенії

Більше 20 людей загинули у зіткненні автобуса і цистерни в Кенії

Київ • УНН

 • 10322 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса і цистерни з рослинним маслом загинули 24 осіб на головній магістралі, що сполучає столицю Кенії, Найробі, і портове місто Момбаса. Про це у вівторок повідомила поліція країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

Аварія сталася в районі Кібвезі близько опівночі за місцевим часом в понеділок, коли водій автобуса намагався обігнати інший автомобіль, але зіткнувся з автоцистерною, що їхала на зустріч, повідомив начальник поліції Кібвезі Леонард Кімеййо.

"Двадцять дорослих і троє дітей загинули на місці, в той час як один дорослий помер пізніше у лікарні", - сказав він.

Автобус прямував до Момбаси з Найробі. У поліції повідомили, що більшість пасажирів були родиною, що поверталася з великодніх свят, і студентами, які готувалися до навчання після свят.

Ще 19 осіб отримали поранення.

У поліції сказали, що кількість загиблих може зрости.

Нагадаємо, троє людей загинули внаслідок перекидання вантажівки у Китаї.

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