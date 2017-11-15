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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16418 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30955 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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13:14 • 37161 просмотра

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Более 1700 образцов вооружения поставлено ВСУ с госпредприятий в этом году

Более 1700 образцов вооружения поставлено ВСУ с госпредприятий в этом году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Более 1700 образцов вооружения и военной техники закуплено и поставлено для Вооруженных Сил с госпредприятий в 2017 году. Об этом во время брифинга перед началом прямой правительственной телефонной линии сообщил временно исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства обороны Украины Владимир Говор, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В этом году для Вооруженных Сил Украины закуплено и поставлено из государственных предприятий более 26,5 тысячи единиц боеприпасов различного назначения и 1736 образцов вооружения и военной техники. Среди них - модернизированная и новая авиационная, бронированная, радиолокационная, автомобильная и инженерная техника, артиллерийские системы и тд", - сообщил Говор.

Также на вооружение Вооруженных Сил Украины принято 18 образцов вооружения и военной техники.

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Кроме того, продолжается работа по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники. "С начала года силами и средствами ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных Сил Украины возвращено в строй около 11 тыс. единиц вооружения и военной техники," - сообщил временно исполняющий обязанности Государственного секретаря.

Кроме того, государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса восстановили около 700 единиц ВВТ.

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