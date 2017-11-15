Більше 1700 зразків озброєння поставлено ЗСУ з держпідприємств у цьому році

"Цього року для Збройних Сил України закуплено та поставлено з державних підприємств понад 26,5 тисячі одиниць боєприпасів різного призначення та 1736 зразків озброєння та військової техніки. Серед них — модернізована та нова авіаційна, броньована, радіолокаційна, автомобільна та інженерна техніка, артилерійські системи тощо," - повідомив Говор.

Також на озброєння Збройних Сил України прийнято 18 зразків озброєння та військової техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стала відома кількість балістичних ракет на озброєнні ЗС РФ

Крім того, триває робота з ремонту та відновлення озброєння та військової техніки. "З початку року силами і засобами ремонтно-відновлювальних підрозділів Збройних Сил України повернуто до строю близько 11 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря.

Державні підприємства оборонно-промислового комплексу відновили близько 700 одиниць ОВТ.