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Більше 1700 зразків озброєння поставлено ЗСУ з держпідприємств у цьому році

Більше 1700 зразків озброєння поставлено ЗСУ з держпідприємств у цьому році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Понад 1700 зразків озброєння та військової техніки закуплено та поставлено для Збройних Сил з держпідприємств у 2017 році. Про це під час брифінгу перед початком прямої урядової телефонної лінії повідомив тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря Міністерства оборони України Володимир Говор, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Цього року для Збройних Сил України закуплено та поставлено з державних підприємств понад 26,5 тисячі одиниць боєприпасів різного призначення та 1736 зразків озброєння та військової техніки. Серед них — модернізована та нова авіаційна, броньована, радіолокаційна, автомобільна та інженерна техніка, артилерійські системи тощо," - повідомив Говор. 

Також на озброєння Збройних Сил України прийнято 18 зразків озброєння та військової техніки.

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Крім того, триває робота з ремонту та відновлення озброєння та військової техніки. "З початку року силами і засобами ремонтно-відновлювальних підрозділів Збройних Сил України повернуто до строю близько 11 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря.

Державні підприємства оборонно-промислового комплексу відновили близько 700 одиниць ОВТ.

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