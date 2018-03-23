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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 44219 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Более 150 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии

Более 150 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 150 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в Западной Австралии, передает УНН со ссылкой на news.com.au.

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Об инциденте сообщил рыбак в пятницу около 6 часов утра по местному времени в около 1 км к северу от залива Хамелин у города Аугуста.

По данным департамента рыбного хозяйства, некоторые дельфины все еще живы, но большинство из тех, кто выбросился на берег, - мертвы.

Власти предупредили, что тела животных могут привести к тому, что акулы подплывут ближе к берегу.

 

Not what we were expecting to see on our early morning salmon chase ... pushed one out and it turned straight around and beached itself again . #pilotwhales #beachedwhales #pilotwhaleshamelin

Публикация от Rockafella Pictures (@gababylon) 22 Мар 2018 в 5:55 PDT

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