Более 150 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 150 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в Западной Австралии, передает УНН со ссылкой на news.com.au.
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Об инциденте сообщил рыбак в пятницу около 6 часов утра по местному времени в около 1 км к северу от залива Хамелин у города Аугуста.
По данным департамента рыбного хозяйства, некоторые дельфины все еще живы, но большинство из тех, кто выбросился на берег, - мертвы.
Власти предупредили, что тела животных могут привести к тому, что акулы подплывут ближе к берегу.
Not what we were expecting to see on our early morning salmon chase ... pushed one out and it turned straight around and beached itself again . #pilotwhales #beachedwhales #pilotwhaleshamelin