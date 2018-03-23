Більше 150 чорних дельфінів викинулися на берег в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Більше 150 чорних дельфінів (гринд) викинулися на берег в Західній Австралії, передає УНН з посиланням на news.com.au.
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Про інцидент повідомив рибалка у п'ятницю близько 6 години ранку за місцевим часом за близько 1 км на північ від затоки Хамелін біля міста Аугуста.
За даними департаменту рибного господарства, деякі дельфіни все ще живі, але більшість з тих, хто викинувся на берег, - мертві.
Влада попередила, що тіла тварин можуть призвести до того, що акули підпливуть ближче до берега.