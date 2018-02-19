Более 110 кг красной икры уничтожили на Урале
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На Урале, в Свердловской области, уничтожили 112 кг красной икры, которую ввезли под видом "товаров народного потребления". Об этом сообщает управление Россельхознадзора региона, передает УНН.
По информации российского ведомства, икра прибыла из Хабаровска. Ее обнаружили в городе Верхняя Пышма.
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"... установлено, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не были указаны условия транспортировки. Икра прибыла на склад в негерметичных контейнерах и с нарушением температурного режима", - говорится в сообщении.
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В итоге продукцию изъяли и уничтожили.