Більше 110 кг червоної ікри знищили на Уралі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Уралі, у Свердловській області, знищили 112 кг червоної ікри, яку ввезли під виглядом “товарів народного споживання”. Про це повідомляє управління Россільгоспнагляду регіону, передає УНН.
За інформацією російського відомства, ікра прибула з Хабаровська. Її виявили в місті Верхня Пишма.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молдованин запакував у стелю вагона сім шуб та ікру
“...виявлено, що на продукцію відсутні ветеринарні супровідні документи і маркування. Крім того, в товарно-транспортних накладних не були вказані умови транспортування. Ікра прибула на склад в негерметичних контейнерах і з порушенням температурного режиму”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині затримали українця з 7 ящиками червоної ікри
У підсумку продукцію вилучили та знищили.