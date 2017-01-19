Более 1,7 тыс. украинцев сейчас находятся в розыске Интерпола - В.Неволя

"Такая цифра существует (количество украинцев, находящихся в розыске Интерпола - ред.), на сегодняшний день 1763 человека. Чаще всего это общеуголовные преступления", - отметил В.Неволя.

Как сообщал УНН, в прошлом году на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которых разыскивала Украины.