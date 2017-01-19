Более 1,7 тыс. украинцев сейчас находятся в розыске Интерпола - В.Неволя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Более 1,7 тыс. украинцев находятся сегодня в розыске Интерпола. Об этом во время прямой линии заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает УНН.
"Такая цифра существует (количество украинцев, находящихся в розыске Интерпола - ред.), на сегодняшний день 1763 человека. Чаще всего это общеуголовные преступления", - отметил В.Неволя.
Как сообщал УНН, в прошлом году на территории РФ установили местонахождение 64 человек, которых разыскивала Украины.