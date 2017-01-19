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Більше 1,7 тис. українців наразі перебувають у розшуку Інтерполу – В.Неволя

Більше 1,7 тис. українців наразі перебувають у розшуку Інтерполу – В.Неволя

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Більш ніж 1,7 тис. українців перебувають на сьогодні в розшуку Інтерполу. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.

“Така цифра існує (кількість українців, які перебувають у розшуку Інтерполу — ред.), на сьогоднішній день 1763 особи. Найчастіше це загальнокримінальні злочини”, — зазначив В.Неволя.

Як повідомляв УНН, минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна.

Українські Національні Новини

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