Більше 1,7 тис. українців наразі перебувають у розшуку Інтерполу – В.Неволя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Більш ніж 1,7 тис. українців перебувають на сьогодні в розшуку Інтерполу. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.
“Така цифра існує (кількість українців, які перебувають у розшуку Інтерполу — ред.), на сьогоднішній день 1763 особи. Найчастіше це загальнокримінальні злочини”, — зазначив В.Неволя.
Як повідомляв УНН, минулого року на території РФ встановили місцеперебування 64 осіб, яких розшукувала Україна.