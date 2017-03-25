Белорусский оппозиционер В.Некляев находится в больнице в Бресте

Как отмечается, у В.Некляева резко повысилось давление после того, как ночью его задержала милиция в поезде при пересечении границы после возвращения из Варшавы, где он он участвовал в дискуссии о ситуации в Беларуси.

Его жена Ольга Некляева сообщила, что сейчас здоровью ее мужа ничто не угрожает. Она рассказала, что "после задержания милиция отпустила Некляева в Бресте, видимо, чтобы он не успел приехать в Минск на День воли, вещи ему вернули, но сим-карту из телефона забрали".

Ранее сообщалось, что В.Некляева отправили в изолятор.