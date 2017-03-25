Білоруський опозиціонер В.Некляєв перебуває в лікарні у Бресті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Один з лідерів Білоруського національного конгресу (БНК) Володимир Некляєв 25 березня був госпіталізований в лікарню швидкої допомоги в Бресті, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, у В.Некляєва різко підвищився тиск після того, як вночі його затримала міліція в поїзді при перетині кордону після повернення з Варшави, де він він брав участь в дискусії про ситуацію в Білорусі.
Його дружина Ольга Некляєва повідомила, що зараз здоров'ю її чоловіка ніщо не загрожує. Вона розповіла, що "після затримання міліція відпустила Некляєва в Бресті, мабуть, щоб він не встиг приїхати до Мінська на День волі, речі йому повернули, але сім-карту з телефону забрали".
Раніше повідомлялося, що В.Некляєва відправили до ізолятора.