Белорусские военные не готовы к участию в войне против Украины - данные Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Подавляющее большинство личного состава ВС Республики Беларусь не готово к участию в войне против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос об их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Дополнение
Генеральный штаб ВСУ сообщал ранее, что военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ.
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Начальник генштаба Беларуси подал в отставку. Белорусы отказываются воевать против Украины.