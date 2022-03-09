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Білоруські військові не готові до участі у війні проти України - дані Генштабу

Білоруські військові не готові до участі у війні проти України - дані Генштабу

Київ • УНН

 • 101803 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Переважна більшість особового складу ЗС Республіки Білорусь не готова до участі у війні проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв раніше, що воєнно-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ.

Додамо

Начальник генштабу Білорусі подав у відставку. Білоруси відмовляються воювати проти України.

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