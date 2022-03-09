Білоруські військові не готові до участі у війні проти України - дані Генштабу

Цитата

"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв раніше, що воєнно-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ.

Додамо

Начальник генштабу Білорусі подав у відставку. Білоруси відмовляються воювати проти України.