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Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 104004 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Воєнно-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Цитата

«Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

«Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС РБ», - інформує Генштаб.

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Деталі

Зокрема, повідомляється, що у районі Бреста перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівки (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр.

«Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказано, що зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів.

«На напрямку населеного пункту Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, активних дій не відзначається. В районі населеного пункту Буча противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності», - зазначається в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що для ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Фастів стягуються додаткові сили противника.

Також у напрямку населеного пункту Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ зі складу 35 Армії у взаємодії з 36 омсбр (Борзя) 29 Армії.

«Після значних втрат триває відновлення боєздатності БТГр зі складу 106 пдд та 98 пдд ПДВ в районі населеного пункту Ірпінь», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українські військові за вчора, 7 березня, здійснили не менше ніж сім контратак.

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