Українські військові вчора здійснили не менше ніж сім контратак - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Українські військові за вчора, 7 березня, здійснили не менше ніж сім контратак. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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"За вчора ЗСУ та інші військові формування сил оборони України здійснили не менше ніж сім контратак", - розповів Арестович.
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За його словами, героїчно тримається Маріуполь.
"Вчора була контратака. Знищили танкову колону противника. Тримається зона ООС, де один з повітряних десантних підрозділів ЗСУ винищив колону противника. Харків входить в контратаку", - сказав Арестович.
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6 березня на маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "Тигри" і майже 30 російських окупантів.
8 березня окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.