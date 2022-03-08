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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3417 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові вчора здійснили не менше ніж сім контратак - Арестович

Українські військові вчора здійснили не менше ніж сім контратак - Арестович

Київ • УНН

 • 114096 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Українські військові за вчора, 7 березня, здійснили не менше ніж сім контратак. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

"За вчора ЗСУ та інші військові формування сил оборони України здійснили не менше ніж сім контратак", - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, героїчно тримається Маріуполь.

"Вчора була контратака. Знищили танкову колону противника. Тримається зона ООС, де один з повітряних десантних підрозділів ЗСУ винищив колону противника. Харків входить в контратаку", - сказав Арестович.

Доповнення

6 березня на маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "Тигри" і майже 30 російських окупантів.

8 березня окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.

Українські Національні Новини

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