Під Маріуполем українські військові перейшли в контратаку і знищили майже 30 окупантів

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"Опинившись в полоні, росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали куда нас отправляют". Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 6 березня, військові Збройних сил України збили російський літак над Чорним морем.