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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Під Маріуполем українські військові перейшли в контратаку і знищили майже 30 окупантів

Під Маріуполем українські військові перейшли в контратаку і знищили майже 30 окупантів

Київ • УНН

 • 141123 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні на маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "Тигри" і майже 30 російських окупантів. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил, інформує УНН.

Цитата

"Опинившись в полоні, росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали куда нас отправляют". Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 6 березня, військові Збройних сил України збили російський літак над Чорним морем.

Українські Національні Новини

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