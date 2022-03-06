Под Мариуполем украинские военные перешли в контратаку и уничтожили около 30 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня на мариупольском направлении украинские защитники совершили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 "Тигра" и почти 30 российских оккупантов. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует УНН.
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"Оказавшись в плену, русские спели уже привычную для них песню про "мы не знали куда нас отправляют". Да все они знали. Двое танкистов, один из которых русский офицер-командир взвода, решили сдаться. Другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда", — говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня, 6 марта, военные Вооруженных сил Украины сбили российский самолет над Черным морем.