Украинские военные вчера осуществили не менее семи контратак - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинские военные за вчера, 7 марта, осуществили не менее семи контратак. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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"За вчера ВСУ и другие военные формирования сил обороны Украины осуществили не менее чем семь контратак", - рассказал Арестович.
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По его словам, героически держится Мариуполь.
"Вчера была контратака. Уничтожили танковую колонну противника. Держится зона ООС, где один из воздушных десантных подразделений ВСУ уничтожил колонну противника. Харьков входит в контратаку", - сказал Арестович.
Дополнение
6 марта на мариупольском направлении украинские защитники осуществили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 "Тигра" и почти 30 российских оккупантов.
8 марта оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.