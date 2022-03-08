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Украинские военные вчера осуществили не менее семи контратак - Арестович

Украинские военные вчера осуществили не менее семи контратак - Арестович

Киев • УНН

 • 114093 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинские военные за вчера, 7 марта, осуществили не менее семи контратак. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

"За вчера ВСУ и другие военные формирования сил обороны Украины осуществили не менее чем семь контратак", - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, героически держится Мариуполь.

"Вчера была контратака. Уничтожили танковую колонну противника. Держится зона ООС, где один из воздушных десантных подразделений ВСУ уничтожил колонну противника. Харьков входит в контратаку", - сказал Арестович.

Дополнение

6 марта на мариупольском направлении украинские защитники осуществили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 "Тигра" и почти 30 российских оккупантов.

8 марта оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.

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