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Окупанти не випустили з Маріуполя жінок і дітей: розпочали атаку у напрямку гумкоридору - ООС

Окупанти не випустили з Маріуполя жінок і дітей: розпочали атаку у напрямку гумкоридору - ООС

Київ • УНН

 • 205710 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. Про це повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил у вівторок, 8 березня, пише УНН.

Цитата

"Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору", - повідомили в штабі ООС у Facebook.

"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" - йдеться у заяві.

Раніше

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова наголосила, що вже вісім днів жителі міста Маріуполя залишаються в облозі під постійними обстрілами без води, їжі, тепла та зв’язку.

8 березня із Запоріжжя до Маріуполя Донецької області виїхали автобуси для евакуації населення.

Українські Національні Новини

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