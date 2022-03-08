Окупанти не випустили з Маріуполя жінок і дітей: розпочали атаку у напрямку гумкоридору - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. Про це повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил у вівторок, 8 березня, пише УНН.
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"Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору", - повідомили в штабі ООС у Facebook.
"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" - йдеться у заяві.
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