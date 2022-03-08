Оккупанты не выпустили из Мариуполя женщин и детей: начали атаку в направлении гумкоридора - ООС

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"Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единственному маршруту защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и тому подобное. Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора", - сообщили в штабе ООС в Facebook.

"Такие действия российских нелюдей являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!" - говорится в заявлении.

Ранее

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что уже восемь дней жители города Мариуполя остаются в осаде под постоянными обстрелами, без воды, еды, тепла и связи.

8 марта из Запорожья в Мариуполь Донецкой области выехали автобусы для эвакуации населения.