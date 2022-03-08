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До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей

До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей

Київ • УНН

 • 92972 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Із Запоріжжя до Маріуполя Донецької області виїхали автобуси для евакуації населення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у вівторок, 8 березня, пише УНН.

Цитата

"Із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, також відправлено гуманітарний вантаж", - написав Тимошенко.

Згодом він повідомив, що колона їде до Маріуполя.

Деталі

Раніше 8 березня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова наголосила, що вже вісім днів жителі міста Маріуполя залишаються в облозі під постійними обстрілами без води, їжі, тепла та зв’язку.

"Кільцева блокада окупаційними військами РФ змусила жителів міста використовувати талий сніг замість води. Вісім днів місто залишається відрізаним від водо-, електро- та газопостачання, телефонного та мобільного зв’язку. Через підступні обстріли ворогом гуманітарних коридорів та самого міста, декілька днів поспіль зривається евакуація. Встановити кількість загиблих та поранених мирних жителів наразі неможливо", - писала вона у Telegram.

Доповнення

Сьогодні, 8 березня з Сум розпочався перший етап евакуації населення.

З Полтавщини до міста виїхало 35 автобусів.

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