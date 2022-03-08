До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Із Запоріжжя до Маріуполя Донецької області виїхали автобуси для евакуації населення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у вівторок, 8 березня, пише УНН.
Цитата
"Із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, також відправлено гуманітарний вантаж", - написав Тимошенко.
Згодом він повідомив, що колона їде до Маріуполя.
Деталі
Раніше 8 березня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова наголосила, що вже вісім днів жителі міста Маріуполя залишаються в облозі під постійними обстрілами без води, їжі, тепла та зв’язку.
"Кільцева блокада окупаційними військами РФ змусила жителів міста використовувати талий сніг замість води. Вісім днів місто залишається відрізаним від водо-, електро- та газопостачання, телефонного та мобільного зв’язку. Через підступні обстріли ворогом гуманітарних коридорів та самого міста, декілька днів поспіль зривається евакуація. Встановити кількість загиблих та поранених мирних жителів наразі неможливо", - писала вона у Telegram.
Доповнення
Сьогодні, 8 березня з Сум розпочався перший етап евакуації населення.
З Полтавщини до міста виїхало 35 автобусів.