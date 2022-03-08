В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей

Цитата

"Из Запорожья дв Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз", - написал Тимошенко.

Позже он сообщил, что колонна едет в Мариуполь.

Детали

Ранее 8 марта Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что уже восемь дней жители города Мариуполя остаются в осаде под постоянными обстрелами, без воды, еды, тепла и связи.

"Кольцевая блокада оккупационными войсками РФ заставила жителей города использовать талый снег вместо воды. Восемь дней город остается отрезанным от водо-, электро- и газоснабжения, телефонной и мобильной связи. Из-за коварных обстрелов врагом гуманитарных коридоров и самого города, несколько дней подряд срывается эвакуация. Установить количество погибших и раненых мирных жителей пока невозможно", - писала она в Telegram.

Дополнения

Сегодня, 8 марта из Сум начался первый этап эвакуации населения.



Из Полтавской области в город выехало 35 автобусов.