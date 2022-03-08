В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Из Запорожья в Мариуполь Донецкой области выехали автобусы для эвакуации населения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во вторник, 8 марта, пишет УНН.
Цитата
"Из Запорожья дв Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз", - написал Тимошенко.
Позже он сообщил, что колонна едет в Мариуполь.
Детали
Ранее 8 марта Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что уже восемь дней жители города Мариуполя остаются в осаде под постоянными обстрелами, без воды, еды, тепла и связи.
"Кольцевая блокада оккупационными войсками РФ заставила жителей города использовать талый снег вместо воды. Восемь дней город остается отрезанным от водо-, электро- и газоснабжения, телефонной и мобильной связи. Из-за коварных обстрелов врагом гуманитарных коридоров и самого города, несколько дней подряд срывается эвакуация. Установить количество погибших и раненых мирных жителей пока невозможно", - писала она в Telegram.
Дополнения
Сегодня, 8 марта из Сум начался первый этап эвакуации населения.
Из Полтавской области в город выехало 35 автобусов.