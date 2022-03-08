Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию в войне против Украины - Генштаб ВСУ

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"Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"В то же время сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ", - информирует Генштаб.

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Детали

В частности, сообщается, что в районе Бреста находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровки (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) - 2 БТГр 38 одшбр; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) - 2 БТГр 103 опдбр.

"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что сводные подразделения 29, 35, 36 а и НДС продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское - Демидов.

"На направлении населенного пункта Дымер находятся подразделения из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается. В районе населенного пункта Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 пдд НДС старается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности", - отмечается в сообщении.

В Генштабе ВСУ сообщают, что для ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Фастов стягиваются дополнительные силы противника.

Также в направлении населенного пункта Иванков противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.

"После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 пдд и 98 пдд НДС в районе населенного пункта Ирпень", - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинские военные за вчера, 7 марта, совершили не менее чем семь контратак.