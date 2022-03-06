Начальник генштабу Білорусі подав у відставку: білоруси відмовляються воювати проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Начальник генштабу Білорусі Віктор Гулевич подав у відставку. Про це розповів український журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
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Ті, хто направив мені цей документ, стверджують, що він є справжнім, повідомляє Цаплієнко.
"Начальник Генштабу Білорусі подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", — заявив він.
Гулевич подав у відставку через неможливість виконання завдання керівництва щодо формувань ударних груп. Білоруси відмовляються воювати проти України.