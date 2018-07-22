Белорусские реальные зарплаты обогнали российские

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36608 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101302 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123377 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130964 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168614 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153146 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140931 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Белорусские реальные зарплаты обогнали российские

Белорусские реальные зарплаты обогнали российские

Киев  •  УНН

 • 13102 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Размер реальной зарплаты в Беларуси в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности превысил российские, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ, цитирующие исследования Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

В Беларуси реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара США, а в России — 1550 долларов, сообщается в докладе “Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах”, составленном экспертами ВШЭ.

Беларусь по зарплатам, рассчитанным по паритету покупательной способности, ранее уже догоняла и обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат вновь превысил белорусские.

По номинальному курсу доллара зарплаты в России по-прежнему опережают белорусские. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар США, а в Беларуси — 421,9 доллара.

Как сообщал УНН, НБУ рассказал, что может поколебать украинскую экономику в ближайшие годы.

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