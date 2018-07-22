Белорусские реальные зарплаты обогнали российские
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Размер реальной зарплаты в Беларуси в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности превысил российские, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ, цитирующие исследования Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).
В Беларуси реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара США, а в России — 1550 долларов, сообщается в докладе “Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах”, составленном экспертами ВШЭ.
Беларусь по зарплатам, рассчитанным по паритету покупательной способности, ранее уже догоняла и обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат вновь превысил белорусские.
По номинальному курсу доллара зарплаты в России по-прежнему опережают белорусские. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар США, а в Беларуси — 421,9 доллара.
Как сообщал УНН, НБУ рассказал, что может поколебать украинскую экономику в ближайшие годы.