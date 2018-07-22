Білоруські реальні зарплати обігнали російські
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Розмір реальної зарплати в Білорусі в доларах за курсом з урахуванням паритету купівельної спроможності перевищив російські, повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ, які цитують дослідження Інституту соціальної політики Вищої школи економіки (ВШЕ).
У Білорусі реальна заробітна плата в 2017 році становила 1602,6 долара США, а в Росії — 1550 доларів, повідомляється в доповіді “Міждержавні зіставлення заробітних плат в 2011-2017 роках”, складеному експертами ВШЕ.
Білорусь по зарплатах, розрахованим за паритетом купівельної спроможності, раніше вже наздоганяла і обганяла Росію, однак в 2016 році розмір російських зарплат знову перевищив білоруські.
За номінальним курсом долара зарплати в Росії як і раніше випереджають білоруські. У 2017 році середня заробітна плата в РФ, перерахована за курсом обміну, становила 671 долар США, а в Білорусі — 421,9 долара.
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