Белорусские пограничники обнаружили 12 боевиков ИГ в 2016 году

"В 2016 году личным составом отряда пограничного контроля было выявлено 12 человек, которые принимали участие в террористической организации ИГИЛ", - сказал М.Воловод.

Он также рассказал о гражданах Шри-Ланки, которые хотели попасть на чемпионат мира по хоккею.

"Интересные случаи были во время чемпионата мира по хоккею. Граждане Шри-Ланки, Бангладеш очень быстро стали любителями хоккея, когда мы стали задавать им вопрос:" Что это такое? Что это за вид спорта? ", То они отвечали, что в этом спорте надо мяча под водой перемещать. Мы, конечно, принимали меры и не пропускали", - добавил М.Воловод.