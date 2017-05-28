Белорусские пограничники обнаружили 12 боевиков ИГ в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В 2016 году пограничники Беларуси выявили 12 членов террористической группировки «Исламское государство», которые пытались попасть на территорию страны. Об этом рассказал начальник отряда пограничного контроля «Минск» Николай Воловод, сообщает УНН со ссылкой на ОНТ.
"В 2016 году личным составом отряда пограничного контроля было выявлено 12 человек, которые принимали участие в террористической организации ИГИЛ", - сказал М.Воловод.
Он также рассказал о гражданах Шри-Ланки, которые хотели попасть на чемпионат мира по хоккею.
"Интересные случаи были во время чемпионата мира по хоккею. Граждане Шри-Ланки, Бангладеш очень быстро стали любителями хоккея, когда мы стали задавать им вопрос:" Что это такое? Что это за вид спорта? ", То они отвечали, что в этом спорте надо мяча под водой перемещать. Мы, конечно, принимали меры и не пропускали", - добавил М.Воловод.