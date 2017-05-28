Білоруські прикордонники виявили 12 бойовиків ІГ у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У 2016 році прикордонники Білорусії виявили 12 членів терористичного угруповання «Ісламська держава», які намагалися потрапити на територію країни. Про це розповів начальник загону прикордонного контролю «Мінськ» Микола Воловод, повідомляє УНН з посиланням на ОНТ.
"У 2016 році особовим складом загону прикордонного контролю було виявлено 12 осіб, які брали участь у терористичній організації ІГІЛ", - сказав М.Воловод.
Він також розповів про громадян Шрі-Ланки, які хотіли потрапити на чемпіонат світу з хокею.
"Цікаві випадки були під час чемпіонату світу з хокею. Громадяни Шрі-Ланки, Бангладеш дуже швидко стали любителями хокею, коли ми стали задавати їм питання: "Що це таке? Що це за вид спорту?", То вони відповідали, що в цьому спорті треба м'ячі під водою переміщати. Ми, звичайно, вживали заходів і не пропускали ", - додав М.Воловод.