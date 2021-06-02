Беларусь обратится в ICAO из-за закрытия Украиной своего авиапространства и считает его "опасным"

Детали

“Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами — членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году”, — сказано в сообщении.

Авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины из соображений безопасности.

“С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании „Сибирь“, сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании „Белавиа“ возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, — говорится в сообщении. — В связи с вышеизложенным авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов”.

Контекст

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая — в авиапространстве Украины. Это последовало после того, как Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

После решения Украины стало известно, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, среди которых кондитерские изделия, шоколад и даже туалетная бумага.

Министерство иностранных дел Украины пообещало найти для компаний, которые пострадают от белорусских санкций, альтернативный рынок продаж.