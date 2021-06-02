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Білорусь звернеться в ICAO через закриття Україною свого авіапростору та вважає його "небезпечним"

Київ • УНН

 • 44742 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Білорусь має намір звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) для “оцінки правомірності дій України та інших країн”, що в односторонньому порядку обмежили використання свого повітряного простору. Про це йдеться в поширеному в середу коментарі Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі, передає УНН.

Білорусь звернеться в ICAO через закриття Україною свого авіапростору та вважає його "небезпечним"

Деталі

“Білорусь має намір звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших держав, які в односторонньому порядку в порушення міжнародних зобов’язань встановили заборони і обмеження на використання свого повітряного простору щодо білоруських авіаперевізників, для розгляду забезпечення державами — членами ICAO однаковості в прийнятті заходів в щодо ідентичних подій, а також для юридичної кваліфікації погрози застосування сили з боку України щодо білоруського громадянського повітряного судна в 2016 році”, — сказано в повідомленні.

Авіаційна влада Білорусі не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України з міркувань безпеки.

“З урахуванням інцидентів з літаком авіакомпанії „Сибір“, збитим в ході проведення навчань військ протиповітряної оборони України в 2001 році, і літаком авіакомпанії Malaysia Airlines, збитим над територією східної частини України в 2014 році, а також загрози в 2016 році застосування військової сили в відношенні повітряного судна авіакомпанії „Бєлавіа“ виникають сумніви в достатності забезпечення Україною безпеки польотів і авіаційної безпеки, — йдеться в повідомленні. — У зв’язку з вищевикладеним авіаційна влада Республіки Білорусь не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України при здійсненні польотів”.

Контекст

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня — в авіапростір України. Це було зроблено після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Після рішення України стало відомо, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт ряду українських товарів, серед яких кондитерські вироби, шоколад і навіть туалетний папір.

Міністерство закордонних справ України пообіцяло знайти для компаній, які постраждають від білоруських санкцій, альтернативний ринок продажів.

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