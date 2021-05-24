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Беларусь высылает посла Латвии и весь персонал посольства

Киев • УНН

 • 23463 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Беларусь высылает посла Латвии и весь персонал посольства

Цитата

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

Так, ранее посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с оскорблением белорусского государственного флага в Риге.

Дополнение

Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо действующего государственного флага Беларуси.

Флаги участников чемпионата мира находятся возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут игроки сборных — участниц мирового первенства. Как сообщает латвийское издание Diena, помимо Стакиса в замене флага принимал участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По словам Стакиса, замена флага — инициатива рижской думы.

Контекст

Власти Латвии ранее осудили действия белорусских властей по задержанию оппозиционера Романа Протасевича. Основатель издания Nexta был задержан после того как самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за угрозы теракта.

Изначально часть матчей чемпионата мира должна была пройти в Минске, однако Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести все матчи турнира в Ригу. В качестве причины для этого решения называлась невозможность обеспечить безопасность всем участникам турнира.

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