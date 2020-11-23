Беларусь решила увеличить количество миротворцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вооруженные силы Беларуси готовы расширить участие в миротворческих миссиях за рубежом. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны страны Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.
“На сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи в Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске”, — приводит слова главы оборонного ведомства агентство БелТА.
Министр уточнил, что в Минске обсуждают возможность расширения миротворческого присутствия в Ливане.
Основу миротворческого контингента Вооруженных сил Беларуси представляет рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Напомним, ещё в сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности свой страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда беларусского миротворческого контингента.