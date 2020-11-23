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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20229 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79423 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100982 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117129 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152079 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199925 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Беларусь решила увеличить количество миротворцев

Беларусь решила увеличить количество миротворцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вооруженные силы Беларуси готовы расширить участие в миротворческих миссиях за рубежом. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны страны Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.

“На сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи в Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске”, — приводит слова главы оборонного ведомства агентство БелТА.

Министр уточнил, что в Минске обсуждают возможность расширения миротворческого присутствия в Ливане.

Основу миротворческого контингента Вооруженных сил Беларуси представляет рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Напомним, ещё в сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности свой страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда беларусского миротворческого контингента.

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