Білорусь вирішила збільшити кількість миротворців

“На сьогодні ми беремо участь в миротворчих місіях в Лівані під егідою ООН і виконуємо завдання в Україні під егідою ОБСЄ. Ці питання ми плануємо розвивати і розширювати. У нас є підготовлений підрозділ для цих завдань — миротворча рота в Вітебську”, — наводить слова глави оборонного відомства агентство БелТА.

Міністр уточнив, що в Мінську обговорюють можливість розширення миротворчої присутності в Лівані.

Основу миротворчого контингенту Збройних сил Білорусі представляє рота 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Нагадаємо, ще у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.