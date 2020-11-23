Білорусь вирішила збільшити кількість миротворців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Збройні сили Білорусі готові розширити участь в миротворчих місіях за кордоном. Про це заявив в понеділок журналістам міністр оборони країни Віктор Хренін після доповіді президенту Олександру Лукашенку, пише УНН з посиланням на агентство БелТА.
“На сьогодні ми беремо участь в миротворчих місіях в Лівані під егідою ООН і виконуємо завдання в Україні під егідою ОБСЄ. Ці питання ми плануємо розвивати і розширювати. У нас є підготовлений підрозділ для цих завдань — миротворча рота в Вітебську”, — наводить слова глави оборонного відомства агентство БелТА.
Міністр уточнив, що в Мінську обговорюють можливість розширення миротворчої присутності в Лівані.
Основу миротворчого контингенту Збройних сил Білорусі представляє рота 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.
Нагадаємо, ще у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.