беларусь требует у рф компенсацию из-за отсрочки запуска БелАЭС — СМИ

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“Конечно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсации. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона”, — сказал лукашенко.

Детали

Он также добавил, что россия предложила в качестве компенсации продажу ядерного топлива “как для своих станций” и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

Отмечается, что белорусская АЭС находится в Гродненской области. В ноябре 2020 года Александр лукашенко официально открыл станцию после окончания строительства первого энергоблока. Тогда же СМИ писали, что за первые два года работы БелАЭС простаивала большую часть времени. Всего она выработала чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год.

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За строительство станции, которая подавалась как способ избежать энергетической зависимости, беларусь должна россии выплаты по кредиту в 10 миллиардов долларов. россия также поставщик топлива для станции.