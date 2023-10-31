білорусь вимагає у рф компенсацію через відтермінування запуску БелАЕС — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. білорусь поставила перед росією питання про виплату компенсацій через введення БелАЕС в експлуатацію у пізніший термін. Про це заявив самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко, передає “Радіо Свобода”, пише УНН.
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“Звичайно, за договором ми поставили перед ними питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було. Але такі питання було поставлено у зв’язку з тим, що порушено терміни введення станції, і відповідальність за це несе російська сторона”, — сказав лукашенко.
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Він також додав, що росія запропонувала у якості компенсації продаж ядерного палива “як для своїх станцій” та п’ятирічну гарантію на основні вузли.
Зазначається, що білоруська АЕС знаходиться у Гродненській області. У листопаді 2020 року олександр лукашенко офіційно відкрив станцію після закінчення будівництва першого енергоблоку. Тоді ж ЗМІ писали, що у перші два роки роботи БелАЕС простоювала більшість часу. Усього вона виробила трохи більш ніж половину обсягу електроенергії, запланованої на один рік.
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За будівництво станції, яка подавалася як спосіб уникнути енергетичної залежності, білорусь має росії виплати за кредитом у 10 мільярдів доларів. росія також постачальник палива для станції.