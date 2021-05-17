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Беларусь уже завтра начинает выдавать сертификаты вакцинации COVID-19

Киев • УНН

 • 18016 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Привитые белорусы с 18 мая смогут получить сертификат, подтверждающий проведение вакцинации от COVID-19. Точная стоимость сертификата станет известна в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.

Беларусь уже завтра начинает выдавать сертификаты вакцинации COVID-19

Детали

Сертификат будет выдаваться на платной основе лицам, прошедшим вакцинацию полностью. Получить его можно будет в течение года с момента введения второй дозы прививки.

Механизм получения выглядит следующим образом: необходимо записаться (взять талон) в столе справок поликлиники или по телефонам колл-центра. При получении сертификата при себе нужно иметь паспорт, справку о проведенной вакцинации, выданную поликлиникой, и чек об оплате. Вакцинированным пациентам также предлагают заказать сертификат онлайн, оставив заявку на сайте и предварительно заполнив бланк.

Сертификат заполняется на русском и английском языках.

Когда в Украине появятся ковидные сертификаты

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что отрабатывают возможность внедрения внутриукраинских сертификатов с данными о вакцинации против Covid-19, о сделанном отрицательном ПЦР-тесте или выздоровлении от этой болезни, чтобы запустить их максимум с 1 июля.

Министерство цифровой трансформации планирует уже в июле текущего года запустить в приложении "Дия" сертификаты вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции.

Также рассматривается привлечение сети центров предоставления админуслуг для обеспечения более широкого доступа к получению сертификатов.

Отметим, что в Евросоюзе паспорта вакцинации должны заработать с 15 июня. Такой сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии.

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