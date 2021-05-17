Білорусь уже завтра починає видавати сертифікати вакцинації COVID-19

Деталі

Сертифікат буде видаватися на платній основі особам, які пройшли вакцинацію повністю. Отримати його можна буде протягом року з моменту введення другої дози щеплення.

Механізм отримання виглядає наступним чином: необхідно записатися (взяти талон) в столі довідок поліклініки або за телефонами колл-центру. При отриманні сертифікату при собі потрібно мати паспорт, довідку про проведену вакцинацію, видану поліклінікою, і чек про оплату. Вакцинованим пацієнтам також пропонують замовити сертифікат онлайн, залишивши заявку на сайті і попередньо заповнивши бланк.

Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

Коли в Україні з'являться ковідні сертифікати

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що відпрацьовують можливість впровадження внутрішньоукраїнських сертифікатів з даними про вакцинацію проти Covid-19, про зроблений негативний ПЛР-тест або одужання від цієї хвороби, щоб запустити їх максимум з 1 липня.

Міністерство цифровий трансформації планує вже в липні поточного року запустити в додатку "Дія" сертифікати вакцинації українців від коронавірусної інфекції.

Також розглядається залучення мережі центрів надання адмінпослуг для забезпечення більш широкого доступу до отримання сертифікатів.

Відзначимо, що в Євросоюзі паспорти вакцинації повинні запрацювати з 15 червня. Такий сертифікат також можна буде завантажити на смартфон або надрукувати в паперовій версії.