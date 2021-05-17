Білорусь уже завтра починає видавати сертифікати вакцинації COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 11992 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 47663 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 133854 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 170820 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 153602 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155853 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 107176 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87771 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 203654 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89441 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 86767 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 27788 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 40675 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 49642 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 66298 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 170591 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 203654 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 295648 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 460830 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 445199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13394 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 38203 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43332 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43576 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44284 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Білорусь уже завтра починає видавати сертифікати вакцинації COVID-19

Київ • УНН

 • 18016 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Щеплені білоруси з 18 травня зможуть отримати сертифікат, що підтверджує проведення вакцинації від COVID-19. Точна вартість сертифіката стане відома найближчим часом. Про це інформує УНН з посиланням на TUT.BY.

Білорусь уже завтра починає видавати сертифікати вакцинації COVID-19

Деталі

Сертифікат буде видаватися на платній основі особам, які пройшли вакцинацію повністю. Отримати його можна буде протягом року з моменту введення другої дози щеплення.

Механізм отримання виглядає наступним чином: необхідно записатися (взяти талон) в столі довідок поліклініки або за телефонами колл-центру. При отриманні сертифікату при собі потрібно мати паспорт, довідку про проведену вакцинацію, видану поліклінікою, і чек про оплату. Вакцинованим пацієнтам також пропонують замовити сертифікат онлайн, залишивши заявку на сайті і попередньо заповнивши бланк.

Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

Коли в Україні з'являться ковідні сертифікати

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що відпрацьовують можливість впровадження внутрішньоукраїнських сертифікатів з даними про вакцинацію проти Covid-19, про зроблений негативний ПЛР-тест або одужання від цієї хвороби, щоб запустити їх максимум з 1 липня.

Міністерство цифровий трансформації планує вже в липні поточного року запустити в додатку "Дія" сертифікати вакцинації українців від коронавірусної інфекції.

Також розглядається залучення мережі центрів надання адмінпослуг для забезпечення більш широкого доступу до отримання сертифікатів.

Відзначимо, що в Євросоюзі паспорти вакцинації повинні запрацювати з 15 червня. Такий сертифікат також можна буде завантажити на смартфон або надрукувати в паперовій версії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36