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Беларусь перенаправили поставки калия из Литвы в Россию из-за санкций США

Беларусь перенаправили поставки калия из Литвы в Россию из-за санкций США

Киев • УНН

 • 20671 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Беларусь перенаправила поставки калия из литовского Клайпедского порта в российские порты после того, как Вильнюс решил приостановить использование своей железной дороги для экспорта этого товара из Беларуси, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Его слова приводит Белта, передает УНН.

Детали

Литва прекратила железнодорожный транзит белорусского калия с 1 февраля. Минск, который находится под санкциями США и Европы, не может использовать Литву для экспорта питательных веществ для сельскохозяйственных культур, которые являются ключевым источником иностранной валюты для Беларуси.

"Из-за большей дальности доставки по России наши производители немного потеряли в марже, но это будет компенсировано более высокими мировыми ценами", - сказал Головченко.

Ранее Беларусь экспортировала около 12,5 млн. тонн калия в год из порта Клайпеда по Балтийскому морю.

В 2021 году русские порты приняли 19,3 млн. тонн всех видов удобрений.

Что предшествовало

Государственная компания "Беларуськалий" является вторым по величине производителем калия в мире. Вашингтон ввел против нее санкции в 2021 году, а затем внес в черный список ее экспортное подразделение "Белорусская калийная компания" (БКК) в рамках карательных мер Запада против президента Беларуси Александра Лукашенко за подавления политических оппонентов.

Вашингтон дал клиентам БКК, в которые входят Индия, Китай и Бразилия, срок до 1 апреля, чтобы приостановить экспорт из Беларуси, что усилило опасения по поводу продолжающегося роста цен на рынке калия. Цены на питательные вещества для сельскохозяйственных культур находятся около 10-летнего максимума.

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