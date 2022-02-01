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Білорусь перенаправили поставки калію з Литви до Росії через санкції США

Білорусь перенаправили поставки калію з Литви до Росії через санкції США

Київ • УНН

 • 20671 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Білорусь перенаправила постачання калію з литовського Клайпедського порту до російських портів після того, як Вільнюс вирішив призупинити використання своєї залізниці для експорту цього товару з Білорусі, заявив у вівторок прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Його слова наводить Белта, передає УНН.

Деталі

Литва припинила залізничний транзит білоруського калію із 1 лютого. Мінськ, який перебуває під санкціями США та Європи, не може використовувати Литву для експорту поживних речовин для сільськогосподарських культур, які є ключовим джерелом іноземної валюти для Білорусі.

"Через більшу дальність доставки по Росії наші виробники трохи втратили в маржі, але це буде компенсовано вищими світовими цінами", - сказав Головченко.

Раніше Білорусь експортувала близько 12,5 млн. тонн калію на рік з порту Клайпеда по Балтійському морю.

У 2021 році російські порти прийняли 19,3 млн. тонн усіх видів добрив.

Що передувало

Державна компанія "Білоруськалій" є другим за величиною виробником калію у світі. Вашингтон ввів проти неї санкції у 2021 році, а потім вніс до чорного списку її експортний підрозділ "Білоруська калійна компанія" (БКК) у рамках каральних заходів Заходу проти президента Білорусі Олександра Лукашенка за придушення політичних опонентів.

Вашингтон дав клієнтам БКК, до яких входять Індія, Китай та Бразилія, термін до 1 квітня, щоб призупинити експорт з Білорусі, що посилило побоювання з приводу тривалого зростання цін на ринку калію. Ціни на поживні речовини для сільськогосподарських культур знаходяться близько 10-річного максимуму.

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