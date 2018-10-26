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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108247 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116145 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154514 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147845 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138100 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128993 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173677 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Беларусь готова включиться в решение ситуации на Донбассе - Лукашенко

Беларусь готова включиться в решение ситуации на Донбассе - Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 8405 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Республика Беларусь готова включится в решение ситуации на Донбассе. Об этом во время первого форума регионов Украины и Белоруси заявил президент белорусского государства Александр Лукашенко, передает корреспондент УНН.

По словам президента Беларуси, на сегодняшний день между Украиной и Россией "потеряно доверие друг к другу".

"Мы готовы включится в этот конфликт там, где сложно, и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы – мы, три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема – ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой. Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена, по примеру других, некогда горячих точек на постсоветских пространствах", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что Республика Беларусь готова работать "только в рамках договоренности Украины и РФ".

"Мы не напрашиваемся к кому-либо на роль миротворца или посредника. Я это терпеть не могу", - резюмировал Лукашенко.

Перед выступлением на форуме два президента провели встречу тет-а-тет.

Ранее эксперт заявил УНН, что вопрос о помиловании гражданина Украины Павла Шаройко, так же, как и заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев на территории Беларуси, будут затронуты во время встречи президентов Украины Петра Порошенко и Беларуси Александра Лукашенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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