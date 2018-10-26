Беларусь готова включиться в решение ситуации на Донбассе - Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Республика Беларусь готова включится в решение ситуации на Донбассе. Об этом во время первого форума регионов Украины и Белоруси заявил президент белорусского государства Александр Лукашенко, передает корреспондент УНН.
По словам президента Беларуси, на сегодняшний день между Украиной и Россией "потеряно доверие друг к другу".
"Мы готовы включится в этот конфликт там, где сложно, и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы – мы, три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема – ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой. Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена, по примеру других, некогда горячих точек на постсоветских пространствах", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что Республика Беларусь готова работать "только в рамках договоренности Украины и РФ".
"Мы не напрашиваемся к кому-либо на роль миротворца или посредника. Я это терпеть не могу", - резюмировал Лукашенко.
Перед выступлением на форуме два президента провели встречу тет-а-тет.
Ранее эксперт заявил УНН, что вопрос о помиловании гражданина Украины Павла Шаройко, так же, как и заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев на территории Беларуси, будут затронуты во время встречи президентов Украины Петра Порошенко и Беларуси Александра Лукашенко.