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Білорусь готова включитися у розв'язання ситуації на Донбасі - Лукашенко

Білорусь готова включитися у розв'язання ситуації на Донбасі - Лукашенко

Київ • УНН

 • 8405 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Республіка Білорусь готова включитися у розв'язання ситуації на Донбасі. Про це під час першого форуму регіонів України і Білорусі заявив президент білоруської держави Олександр Лукашенко, передає кореспондент УНН.

За словами президента Білорусі, на сьогоднішній день між Україною і Росією "втрачено довіру одна до одної".

"Ми готові включиться у цей конфлікт там, де складно, і де немає тієї довіри, яка має бути. Ми готові це зробити, але тільки заради одного - заради миру. Цю проблему повинні вирішити ми - ми, три слов'янські народи. Це наша біда, це наша проблема - ні європейці, ні американці, ні хтось інший. Це ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена, за прикладом інших, колись гарячих точок на пострадянських просторах", - заявив Лукашенко.

Він додав, що Республіка Білорусь готова працювати "лише у межах домовленості України і РФ".

"Ми не напрошуємося до кого-небудь на роль миротворця або посередника. Я це ненавиджу", - резюмував Лукашенко.

Перед виступом на форумі два президента провели зустріч тет-а-тет.

Раніше експерт заявив УНН, що питання про помилування громадянина України Павла Шаройка, так само, як і заява міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про небезпеку перебування українців на території Білорусі, будуть порушені під час зустрічі президентів України Петра Порошенка та Білорусі Олександра Лукашенка.

Українські Національні Новини

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