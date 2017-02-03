Белый дом заявил о пересмотре отношений США и Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о пересмотре Вашингтоном отношений США и Кубы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", - сказал он.
По словам представителя Белого дома, "на первом плане" новой политики будет вопрос о правах человека.
Напомним, директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Хосефина Видаль заявила, что Гавана надеется подписать с Вашингтоном ряд соглашений о сотрудничестве до того, как действующий президент США Барак Обама сложит свои полномочия.