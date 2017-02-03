Білий дім заявив про перегляд відносин США і Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив про перегляд Вашингтоном відносин США і Куби, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Ми зараз займаємося повним переглядом всієї політики США щодо Куби”, — сказав він.
За словами представника Білого дому, “на першому плані” нової політики буде питання про права людини.
Нагадаємо, директор департаменту США міністерства закордонних справ Куби Хосефіна Відаль заявила, що Гавана сподівається підписати з Вашингтоном низку угод про співпрацю до того, як чинний президент США Барак Обама складе свої повноваження.