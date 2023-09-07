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Белый дом отреагировал на обстрел Константиновки

Белый дом отреагировал на обстрел Константиновки

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Белом доме прокомментировали удар армии рф по Константиновке в Донецкой области 6 сентября, во время которого погибли 17 человек. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-П’ер во время брифинга осудила атаку россиян, передает УНН.

Цитата

"Эти жестокие российские атаки подчеркивают важность продолжения поддержки народа Украины, который защищает свою территорию от неспровоцированных неоправданных действий российской агрессии", – заявила пресс-секретарь администрации Байдена.

Она напомнила, что Кремль может завершить эту войну, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие атаки.

"Но пока этого не произошло, Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавила представительница Белого дома.

Она сообщила, что тема Украины будет на повестке дня президента Байдена на саммите стран G7 в Индии.

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города. По последним данным, в результате удара 17 человек погибли, 34 - получили ранения. 

В результате попадания снарядов в торговых павильонах возник пожар. По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов’.

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