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Білий дім відреагував на обстріл Костянтинівки

Білий дім відреагував на обстріл Костянтинівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Білому домі прокоментували удар армії рф по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня, під час якого загинули 17 людей. Речниця Білому дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу засудила атаку росіян, передає УНН.

Цитата

"Ці жорстокі російські атаки підкреслюють важливість продовження підтримки народу України, який захищає свою територію від неспровокованих невиправданих дій російської агресії", – заявила речниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що Кремль може завершити цю війну, вивівши свої війська з України та припинивши жорстокі атаки.

"Але доки цього не відбулося, Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — додала представниця Білого дому.

Вона повідомила, що тема України буде на порядку денному президента Байдена на саміті країн G7 в Індії.

Нагадаємо

6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті. За останніми даними, внаслідок удару 17 людей загинули, 34 - дістали поранення. 

Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.

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